A Corlo nascerà un centro di rimessaggio privato per camper e caravan: è stato infatti approvato dal Consiglio Comunale il permesso di costruire in deroga sull’area dell’ex mobilificio “Ascelina” nella frazione di Corlo, in un fabbricato dismesso da alcuni anni. Grazie all’autorizzazione un’azienda del territorio formiginese si trasferirà in quella sede ampliando i suoi spazi, aumentando i servizi al territorio nonché effettuando una bonifica dall’amianto presente nella copertura del vecchio stabile: l’attività che si insedierà creerà anche opportunità occupazionale in un momento di crisi economica, visto che si prevede la creazione di alcuni nuovi posti di lavoro.

Sarà invece gestito in convenzione fra i comuni di Formigine, Fiorano Modenese, Sassuolo e Maranello l’ufficio unico sanzioni delle Polizie Locali, dopo l’approvazione della delibera in consiglio: grazie alla nuova gestione associata anche di questo servizio, il costo amministrativo dello stesso risulterà quasi dimezzato rispetto alle precedenti gestioni in proprio da parte dei singoli comuni. Approvate dal consiglio comunale anche due delibere di convenzione per la manutenzione e vigilanza dei Percorsi Natura del Secchia e del Tiepido, stipulate fra i comuni attraversati dai corsi d’acqua, la Provincia di Modena e l’Ente Parchi Emilia Centrale: tra gli impegni principali sfalcio dell’erba e taglio della vegetazione ai lati del percorso, rimozione di alberi o rami caduti o spezzati in seguito a particolari eventi meteorologici, potature e abbattimenti di alberi allo scopo di eliminare o prevenire situazioni di pericolo per gli utenti, interventi di ripristino del fondo e di riparazione dei manufatti indispensabili al mantenimento delle condizioni di percorribilità e sicurezza, interventi di segnalazione e messa in sicurezza in caso di piene.