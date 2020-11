Dopo il successo dei primi 4 webinar realizzati sui diversi aspetti legati al Superbonus 110%, dalle regole base agli aspetti contrattuali, dal visto di conformità agli aspetti assicurativi, cessione del credito, sconto in fattura e convenienza fiscale”, prosegue il ciclo di webinar gratuiti organizzati dallo Studio DR48 in sinergia con UniCredit, coinvolgendo le aziende del settore ceramico e con la partecipazione di Confindustria Ceramica e del Centro Ceramico.

“Ceramica e laterizi per riqualificare al 110%” è il titolo del webinar che si terrà il 1° dicembre 2020, con inizio alle 9:30.

Tutti gli interessati possono chiedere di partecipare ai webinar scrivendo a: segreteria@studiodr48.it.

L’incontro sarà aperto dai saluti introduttivi di Donatella Vitanza, commercialista dello Studio DR48; e di Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit. Seguiranno gli interventi di Giovanni D’Anna e Alfonsina di Fusco per Confindustria Ceramica; e Barbara Mazzanti per Centro Ceramico.

“Abbiamo ritenuto utile – spiegano gli esperti dello Studio DR 48 – dopo aver offerto una panoramica dei principali provvedimenti e aver approfondito gli aspetti fiscali, promuovere gli incontri con le imprese del settore in particolare del settore ceramico per mettere in luce le caratteristiche dei prodotti utilizzabili e creare un ponte operativo tra i professionisti, i produttori dei materiali e le imprese edili”.

“Il nostro Gruppo – sottolinea Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit – si è attivato da subito per assicurare ai propri clienti la fruizione dei benefici previsti dal Decreto Rilancio. L’offerta di UniCredit sul tema ecobonus e sismabonus consente infatti di semplificare l’accesso agli incentivi governativi. Ciò nell’ottica di favorire la ripartenza di un settore fondamentale per l’economia del Paese e sostenere le imprese che ne compongono la filiera produttiva, oltre a facilitare interventi importanti di riqualificazione edilizia. In questo modo possiamo dare il nostro contributo alla ripartenza economica del Paese e all’adeguamento del patrimonio immobiliare italiano, migliorandone l’impatto ambientale. UniCredit continua infatti ad essere impegnata nello sviluppo della finanza per la sostenibilità”.

“Le nuove misure fiscali del superbonus 110% introdotte con il Decreto Rilancio – rimarca Giovanni D’Anna, responsabile “Edilizia sostenibile” di Confindustria Ceramica – hanno potenziano la gamma di incentivi per l’edilizia ampliando le opportunità a favore dei cittadini, che possono quindi scegliere lo strumento più adeguato per rifare casa (e non solo) nell’ottica dei più elevati livelli di sicurezza, salubrità, efficienza energetica e sostenibilità. Ceramica e laterizi sono i prodotti che meglio identificano la cultura costruttiva del nostro Paese, essendo da sempre preferiti per il comfort, la salubrità e la sicurezza che assicurano agli ambienti, per la loro sostenibilità e durabilità e, certamente, per l’estetica ed il design. Anche nel contesto della riqualificazione sismica ed energetica degli edifici esistenti o della demolizione e ricostruzione, la ceramica ed i laterizi offrono soluzioni costruttive conformi ai requisiti richiesti dal superbonus”.

Sottolineano dal Centro Ceramico: “La ceramica è un materiale estremamente versatile, in grado di caratterizzare gli interni e gli esterni degli edifici con innumerevoli varianti di skins, in grado quindi di mettere a disposizione degli operatori in campo edilizio – dal costruttore fino all’utente privato – un’amplissima gamma di tessiture e colori. Durabilità, unita a sostenibilità, salubrità, sicurezza (a contatto con la fiamma, la ceramica non brucia e non rilascia sostanze), arricchiscono il quadro, rendendo questi materiali estremamente appetibili per il rinnovamento degli edifici. Piastrelle e lastre ceramiche si presentano quindi con tutte le carte in regola per la riqualificazione degli edifici, alla luce delle misure fiscali del Superbonus 110% contemplate nel recente Decreto Rilancio. Applicazioni concrete che possono rientrare nelle agevolazioni fiscali sono, ad esempio, i pavimenti sopraelevati (riscaldamento a pavimento) ed i rivestimenti delle pareti esterne degli edifici (cappotti o facciate ventilate), interventi che comportano non solo un rinnovamento di tipo estetico, ma anche una riqualificazione di tipo energetico”.