Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione delle gallerie, dalle 8:00 di lunedì 23 alle 18:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e “Località Aglio”, verso Firenze.

Saranno contestualmente chiuse le stazioni autostradali di Pian del Voglio e Roncobilaccio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Inoltre, dalle 7:00 di lunedì 23 alle 18:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata all’interno del tratto.

Chi da Bologna è diretto verso Firenze, potrà percorrere la A1 Direttissima.

Per gli spostamenti locali, diretti verso Pian del Voglio e Roncobilaccio, si consiglia di percorrere la A1 Direttissima e uscire alla stazione autostradale di Badia.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre, sarà chiusa la stazione di Boara, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovigo o di Monselice.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di manutenzione, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre, per chi proviene da Pescara/Ancona, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna, con ingresso sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.