Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nella città di Bologna per la repressione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti grazie alle molteplici segnalazioni dei cittadini nonostante la fase di emergenza dovuta alla Pandemia da Covid 19. Così nel pomeriggio di giovedì 19, i Poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un soggetto marocchino, A. A. del 1991, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, che all’interno del parco “Mariotti” di via della Beverara aveva imbastito una fiorente attività di spaccio di cocaina.

Diverse le segnalazioni pervenute in Questura su attività sospette all’interno del parco, così gli agenti della IV Sezione Contrasto al crimine diffuso della Mobile hanno organizzato un articolato servizio, ricorrendo, per l’occasione, anche a travestimenti, fingendosi dei runner per monitorare l’attività di spaccio.

Il travestimento ha funzionato e i Poliziotti hanno assistito a ben due cessioni di cocaina con gli acquirenti che hanno acquistato rispettivamente due dosi da un grammo l’una in cambio di circa 180 euro complessivi, concludendo le cessioni andando a contatto con lo spacciatore che era seduto su una panchina all’interno dell’area verde.

I poliziotti, dopo la seconda cessione, hanno così deciso di bloccare lo spacciatore che ha tentato una breve fuga prima di essere fermato. La perquisizione del soggetto ha permesso di rinvenire ulteriori 90 palline di cocaina per circa 90 grammi complessivi di sostanza oltre ad una pistola carica di spray al peperoncino.

L’uomo è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per il porto di oggetti atti ad offendere, reati per i quali verrà giudicato, come disposto dalla locale Procura della Repubblica, con rito direttissimo in data odierna.