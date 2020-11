I Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, nei confronti di un commerciante italiano di 51 anni precedentemente condannato per reati contro il patrimonio: truffa e ricettazione. Individuato ieri pomeriggio, il destinatario del provvedimento è stato tradotto in carcere per espiare un cumulo di pene pari a dieci anni e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento di una pena accessoria di 5.750 euro.



