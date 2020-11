Da lunedì 23 novembre sarà attivato un nuovo servizio dal Comune di Spilamberto grazie al quale i cittadini e i professionisti potranno prenotare direttamente on-line il proprio appuntamento con l’ufficio comunale competente.

Inizialmente sarà possibile fissare appuntamento per i principali procedimenti degli uffici anagrafe, tributi, lavori pubblici, economato ed edilizia privata con l’obiettivo di estendere la possibilità a tutti i procedimenti dell’Ente.

Con pochi e semplici click, grazie ad un’interfaccia intuitiva, il cittadino potrà fissare l’incontro per l’espletamento delle proprie pratiche direttamente dal sito web dell’ente, senza doversi recare allo sportello e senza fare la fila.

L’obiettivo, in questo delicato momento di emergenza sanitaria, è quello di evitare quanto più possibile assembramenti e file negli uffici per prevenire situazioni rischiose per il contagio da Covid – 19.

In prospettiva, lo strumento vuole diventare un utile supporto al cittadino per evitare lunghe attese agli sportelli e gestire in modo più puntuale le proprie pratiche.

Ricordiamo infine ai cittadini che contattando preventivamente gli uffici comunali telefonicamente o via e-mail, molte pratiche possono essere evase in modalità telematica senza la necessità di spostamenti da parte dell’utenza.

Tutti i contatti sono disponibili sul sito del comune alla pagina dedicata agli Uffici: https://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffici/index.htm

Qui il link da cui si potrà usufruire del servizio di agenda: https://agendaweb.comune.spilamberto.mo.it/prenotazione/passo1