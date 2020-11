A Castelnuovo Rangone, lungo il Percorso natura del Tiepido, sabato 21 novembre riapre al transito la passerella ciclopedonale sul torrente Tiepido in corrispondenza di via Pavarello e via 4 Madonne, chiusa dallo scorso 7 ottobre per un intervento di manutenzione straordinaria.

Eseguiti dalla ditta Iola costruzioni di Montese, per un importo complessivo di circa 25 mila euro, i lavori hanno riguardato la verniciatura della struttura in legno della passerella e di opere di sistemazione del sedime ghiaiato in adiacenza della passerella stessa, dove nel novembre scorso la Provincia aveva eseguito un intervento di ripristino per danni causati dal maltempo.

L’intervento rientra nel piano provinciale di manutenzione dei Percorsi natura modenesi che si snodano lungo gli argini del Panaro, Secchia e Tiepido.

Per la manutenzione ordinaria dei tre Percorsi natura, quest’anno, Provincia e Comuni attraversati, ha messo a disposizione risorse complessive pari a oltre 100 mila euro, impiegate per garantire sfalci, rimozione rami pericolanti, riparazioni di staccionate, ponticelli e segnaletica.