Posdomani, sabato 21 Novembre, torna il “mercato del contadino”: dopo la sospensione forzata delle ultime due giornate, l’Amministrazione comunale infatti ha concordato con gli operatori le nuove modalità di svolgimento e adeguamento all’ordinanza regionale.

La consueta sede nell’ex-foro boario sarà recintata, e verranno creati i due varchi prescritti, uno per l’ingresso e uno per l’uscita, che saranno vigilati in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri.

«Abbiamo avuto un incontro on line con gli operatori – spiega Stefania Gasparini, Vice-Sindaco e assessore all’Economia – insieme ai quali abbiamo appunto definito le misure di sicurezza sanitaria che rendono possibile la ripresa di questo mercato. A nome del Comune ringrazio gli operatori per la collaborazione: anche grazie alla loro disponibilità abbiamo potuto mantenere la promessa di far ripartire il mercato contadino. Con questo risultato si tengono regolarmente tutti i tre mercati cittadini, cosa che distingue Carpi nel panorama regionale, dove quasi tutti i comuni hanno sospeso questi appuntamenti».