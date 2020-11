I Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi hanno arrestato un 45enne tunisino per rapina impropria. L’uomo è finito in manette per aver aggredito un addetto alla sicurezza del centro commerciale “Borgonuovo” che voleva bloccarlo, avendolo visto asportare dei generi alimentari dal supermercato e dirigersi verso l’uscita senza pagare la merce. Appresa la notizia, infatti, i Carabinieri si sono recati sul posto, arrestando il rapinatore e recuperando la refurtiva.

Il 45enne, gravato da precedenti di polizia e senza fissa dimora, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. In sede di rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il rapinatore, condannato a otto mesi, pena sospesa, è stato rimesso in libertà.