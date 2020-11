Novità nella Cisl Funzione pubblica Emilia Centrale, il sindacato dei lavoratori della sanità pubblica e privata, enti locali, Stato e parastato, cooperazione sociale, pubblica assistenza e associazioni di volontariato che tra Modena e Reggio conta oltre 4 mila iscritti.

Rakel Wiliana Vignali è stata eletta nuova componente della segreteria in avvicendamento a Patrizia De Cosimo; affianca il segretario generale Fabio Bertoia e Gennaro Ferrara.

Nata a Reggio 37 anni fa e residente a Correggio, laureata in giurisprudenza nel 2009 a Parma e coniugata dal 2018, Vignali è entrata in Cisl nel 2014 con il ”Raggio verde”, il progetto ideato dalla Cisl Emilia-Romagna per avvicinare i giovani al sindacato. In questi anni si è occupata dei lavoratori degli enti locali, Stato e parastato.

«Sono orgogliosa di questa nomina perché conferma che la Cisl valorizza le donne e i giovani – dichiara Rakel Wiliana Vignali – Cercherò di essere all’altezza delle mie nuove responsabilità e di supportare nel migliore dei modi la segreteria della Cisl Funzione pubblica Emilia Centrale.

Ci attendono sfide molto impegnative, dalla nuova organizzazione del lavoro pubblico in tempi di pandemia al nuovo contratto nazionale, dalle elezioni per il rinnovo delle rsu alla contrattazione decentrata».