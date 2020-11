Dall’ingresso della Regione nella zona “Arancione” anche a Nonantola sono chiusi i ristoranti e le altre attività di ristorazione (bar, pub, gelaterie, pasticcerie, piadinerie etc): per loro resta consentita la vendita da asporto, dalle 5 alle 22, mentre le consegne a domicilio non hanno limiti d’orario. Il Comune, con l’intento di agevolare l’incontro tra attività economiche e consumatore, pubblica sul proprio portale i nominativi delle imprese che effettuano consegne a domicilio e servizio di asporto.

Le attività possono richiedere la pubblicazione del servizio di asporto e consegna a domicilio inviando una mail a suap@unionedelsorbara.mo.it indicando il nome dell’impresa e il numero di telefono per effettuare la prenotazione.

Le aziende inserite in questo elenco, sono tenute a garantire sempre il rispetto delle misure dettate dal DPCM.