Nel pomeriggio di ieri, il personale Volante della locale Questura, è intervenuto in via IV Novembre su segnalazione di un cittadino il quale riferiva di aver rinvenuto la sua bicicletta, rubatagli nella settimana precedente. Gli operatori di Polizia sul posto hanno individuato il presunto autore del reato, ancora in possesso della bicicletta rubata, accompagnandolo presso gli uffici di polizia per procedere agli accertamenti.

In seguito l’uomo, straniero, risultava essere sul territorio nazionale in violazione delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione 286/90, e deferito all’Autorità Giudiziaria competente poiché inosservante delle norme sul soggiorno, oltre che per ricettazione.