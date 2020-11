ROMA (ITALPRESS) – Tiago Pinto è il nuovo direttore generale della Roma. Dopo le indiscrezioni arrivate dal Portogallo, ecco l’annuncio ufficiale della società giallorossa. Il 36enne dirigente lusitano ricopriva dal 2017 lo stesso incarico al Benfica. “Tiago è un talento di livello mondiale – lo presenta il presidente giallorosso Dan Friedkin – Siamo convinti che la sua notevole energia, i suoi solidi princìpi e la sua capacità di individuare, sviluppare e ottimizzare il profilo dei talenti sosterranno la nostra ambizione di rendere la Roma competitiva per i più importanti trofei italiani ed europei”. “Sono lieto e onorato di entrare a far parte della Roma in un momento così entusiasmante per lo sviluppo del club – commenta dal canto suo Pinto – Lasciare il Benfica è stata una decisione molto difficile ma entrare a far parte di una Roma in fase di rilancio grazie al dinamismo della nuova proprietà è un’opportunità professionale che non potevo rifiutare”. “Questa nomina chiave è la testimonianza del nuovo entusiasmante approccio che i Friedkin stanno portando al club”, il benvenuto del Ceo Guido Fienga.

