Continua l’impegno della Polizia di Stato, nel rispetto dei servizi disposti dalle specifiche ordinanze del Questore, svolti al fine di restituire ai cittadini aree urbane colpite da fenomeni di degrado. Anche nella giornata di ieri, i servizi interforze appositamente organizzati, sono stati svolti nei pressi del teatro Valli con l’impiego delle pattuglie del reparto Prevenzione Crimine dell’Emilia Romagna e dagli agenti della Polizia Locale.

75 le persone complessivamente controllate 1 bar è stato sanzionato in via Roma con una contravvenzione per il mancato rispetto delle prescrizione imposte dal Dpcm del 3 novembre per le regioni inserite in area ad alto rischio – zona arancione- poiché il gestore “ha permesso la sosta ad un cliente davanti all’entrata dell’esercizio”. Al responsabile del predetto bar è stato notificato un provvedimento di chiusura per giorni 5.

Naturalmente anche il cliente sorpreso dagli agenti accertatori all’ingresso del bar è stato contravvenzionato per la violazione del Dpcm e dell’ordinanza del Sindaco che vieta il consumo di bevande alcoliche in centro storico. I controlli serrati in via Roma hanno consentito di allontanare i numerosi avventori di un locale self service di bevande ed alimenti forniti da distributori automatici. Nei confronti del gestore dell’attività la polizia locale ha già avviato la procedura sanzionatoria ed i provvedimenti per la conseguente chiusura dell’esercizio.