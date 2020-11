#ItsAboutTime ossia è arrivato il momento: questo lo slogan scelto per la campagna 2020 promossa dalla World Pancreatic Cancer Coalition. La pandemia di COVID-19 ha dato a tutti l’opportunità di apprezzare il tempo in modo diverso. Il tempo è un fattore fondamentale quando si lotta contro il tumore al pancreas. Ora che una pandemia mette a repentaglio screening, interventi e cure di chi è malato, fare luce su questa patologia diventa ancora più urgente.

L’iniziativa si ispira alla campagna di sensibilizzazione internazionale che nel corso degli anni ha portato la luce viola sulla Cascate del Niagara, sull’Opera House di Sidney, a Trafalgar Square a Londra e la Skyline di Chicago. In Italia si illumineranno di viola la Lanterna di Genova, la Mole Antonelliana di Torino, la Spire Unicredit di Milano, il Palazzo del Podestà di Bologna e la Reggia di Caserta e il Castello Aragonese di Reggio Calabria, solo per citare i monumenti più conosciuti.

Ad oggi in Emilia-Romagna, oltre a Bologna, invece possiamo citare la Fontana di Piazza Ordelaffi a Forlì, la Fontana Piazza Martiri e i Ponti di Calatrava (autostrada A1) a Reggio Emilia, Palazzo Rasponi a Ravenna, il Torrione di Castelnuovo Rangone e il municipio di Casalecchio di Reno dal lato che affaccia su via dei Mille 9 oltre a Zola Predosa che aderirà sensibilizzando la propria comunità al tema.

Questa iniziativa è promossa dall’Associazione Nastro Viola con la collaborazione di Fondazione Nadia Valsecchi Onlus e delle associazioni Oltre la Ricerca e My Everest Onlus.

Per informazioni sull’Associazione Nastro Viola Onlus

Web www.nastroviola.org – Fb @associazionenastroviola

Per informazioni sulla Giornata Mondiale contro il Tumore al Pancreas

www.wpcditalia.org – www.worldpancreaticcancerday.org