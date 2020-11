Buongiorno,

volevo segnalare che ieri ho assistito ad una cosa assurda ed inconcepibile.

Premetto che la settimana scorsa finalmente, dopo tanti anni di degrado, è stata asfaltata quasi tutta Via Valle d’Aosta qui a Sassuolo, per la pace di imprenditori, operai e residenti (con tanto di articolo sul giornale di ringraziamento pubblico da parte dei residenti del quartiere).

Ebbene, ieri mattina, venendo al lavoro, in una delle traverse di Via Valle d’Aosta che permettono di fare l’inversione di marcia, ho notato che c’erano degli operai in approntamento con un escavatrice pensando che dovessero fare dei lavori nella traversa in prossimità dei distributori per auto elettriche.

Stamattina al ritorno al lavoro mi sono accorto sono rimasto basito, praticamente è stato fatto un taglio completo della carreggiata direzione sud di Via Valle d’Aosta, praticamente a metà del viale e proprio sulla nuova asfaltatura per collegare un tombino ad un armadietto posizionato al bordo del viale.

Ma vi sembra normale che un lavoro di questo tipo venga programmato una settimana dopo una nuova asfaltatura aspettata per anni ?

Ora è stato fatto un rattoppo a freddo che con le prime piogge e il freddo sarà la causa di un nuovo precoce dissesto di questa strada appena riparata dopo anni e anni.

Come minimo si dovrebbe obbligare chi ha fatto questo scempio di riparare l’asfalto con attrezzature a caldo per ripristinare lo stato dell’asfalto allo stato precedente allo scavo.

Chi ha il compito di vigilare su queste situazioni non si pone il problema dello sperpero del denaro pubblico ?

E’ una situazione vergognosa.

Lettera firmata