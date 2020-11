Pur non potendo più contare sulla modalità in presenza, anche quest’anno Arci Reggio Emilia, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione di diversi Comuni del territorio, propone Autori in prestito, il ciclo di incontri con scrittori, attori, musicisti e artisti visivi abitualmente ospitati nelle biblioteche della provincia. Quest’anno la manifestazione, che è come sempre a cura dello scrittore Paolo Nori, viene declinata sotto il titolo “Scrittori in streaming”, proprio perché gli incontri verranno seguiti da casa con modalità online.

Venerdì 20 novembre, alle ore 20.45, sarà possibile seguire una conversazione con Paolo Di Paolo, in streaming su www.autorinprestito.it, e sulle pagine Facebook bibliotecacrovi, autorinprestito e castelnovo.monti.

Nato nel 1983 a Roma, Di Paolo ha pubblicato per Feltrinelli i romanzi Dove eravate tutti (2011, Premio Mondello e Super Premio Vittorini), Mandami tanta vita (2013, finalista Premio Strega) e Lontano dagli occhi (2019, Premio Viareggio), tradotti in diverse lingue. Molti libri sono nati da dialoghi: con Indro Montanelli, Antonio Debenedetti, Dacia Maraini, Raffaele La Capria, AntonioTabucchi, Nanni Moretti, Umberto Orsini. Ha pubblicato anche libri per i bambini e per il teatro e scrive sulle pagine culturali di diversi quotidiani e settimanali.

Per informazioni: Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.