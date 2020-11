Nella mattinata di ieri, personale del Commissariato di Carpi e della Polizia Locale ha effettuato un servizio di controllo integrato del territorio. Sono stati attenzionati, in particolare, i parchi cittadini e la zona della la stazione ferroviaria. 114 le persone complessivamente identificate nel corso del servizio e 75 i veicoli controllati. Lungo le principali arterie stradali sono stati predisposti cinque posti di controllo.

Il 16 novembre scorso, sempre personale del Commissariato di Carpi ha fermato due giovani stranieri a bordo di un furgone, i quali si stavano portando presso il posto di lavoro di un carpigiano che poco prima era stato dagli stessi minacciato di morte. A bordo del mezzo è stato rinvenuto e sequestrato un pesante ramo d’albero. I due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per minaccia grave e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Un equipaggio della Squadra Volante di Carpi è intervenuto presso l’abitazione di una cittadina marocchina di 33 anni, la quale era stata picchiata dal marito. Gli agenti hanno potuto accertare che non era la prima volta che la donna veniva percossa. Hanno, pertanto, allertato i servizi territoriali di tutela, provvedendo a collocarla, unitamente ai tre figli minorenni, presso una struttura protetta. Il marito, un cittadino marocchino di 47 anni, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di percosse e maltrattamenti in famiglia.