È attiva una nuova postazione, presso lo Sportello del cittadino di via Unità d’Italia a Formigine, dedicata al rilascio delle credenziali Spid.

SPID sta per “Sistema Pubblico di Identità Digitale”; le credenziali servono per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione da remoto (computer, tablet e smartphone). Tra questi servizi, il Fascicolo Sanitario Elettronico: particolarmente utile per ottenere i referti da parte dell’Azienda sanitaria locale.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8,15 alle 12,15 e al lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30. È necessario prendere l’appuntamento telefonando ai numeri 059416333 o 059416167 (presto sarà attiva anche la prenotazione online).

Il cittadino dovrà essere munito di documento d’identità, codice fiscale, cellulare e indirizzo personale di posta elettronica; i facilitatori digitali caricheranno i dati degli utenti, mentre gli operatori dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico si occuperanno del riconoscimento de visu.

“I miei complimenti vanno al personale dello Sportello del Cittadino per avere organizzato questo servizio in tempi velocissimi. La tempestività delle risposte ai bisogni dei cittadini è fondamentale, soprattutto i questi tempi dove le esigenze cambiano in modo repentino. La gestione della pandemia ci sta insegnando a puntare sempre di più sui servizi online, utili per evitare spostamenti ed intermediazioni. Faccio appello a tutti i cittadini perché ne usufruiscano: noi metteremo a disposizione i nostri facilitatori digitali perché tutti possano avere medesime possibilità di accesso”.