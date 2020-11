E’ stata ultimata, presso il cimitero nuovo di Sassuolo, la realizzazione del “Campo non nati”: riservato ai bambini venuti al mondo privi di vita.

Il Dpr 285/90 definisce che almeno in uno dei cimiteri comunali vi sia un’area per la sepoltura dei feti e delle parti anatomiche. La madre ha 24 ore di tempo per chiedere, se l’evento è avvenuto in ospedale, di poter avere in affido il piccolo, se non esercita il diritto, il feto verrà smaltito come rifiuto ospedaliero, potenzialmente infetti perciò inviati ad incenerimento. Da quel momento l’ospedale è obbligato a prendersi cura del feto e farlo seppellire in un cimitero in forma anonima ma dandone comunicazione alla madre abortiva.

Fino ad ora nel cimitero di Sassuolo non vi era alcuna area definita.

E’ stata individuata, nella parte est del cimitero, in fregio ai fabbricati di servizio ed a ridosso della recinzione, in queste settimane è stato realizzato il “Campo non nati”, perimetrato da una siepe a barriera nella parete sud del magazzino.

Sono stati predisposti cordoni e vialetti pedonali realizzando così uno spazio a campo per seppellire 45 parti anatomiche da mettere in rotazione temporale di 3/5 anni ed un campo da 60 posti da mettere in rotazione temporale di 5/10 anni per il seppellimento dei feti.

Gli stessi cippetti porta targhetta saranno identificativi segnaposto per il campo parti anatomiche, mentre i manufatti segnaposto e porta targhetta del campo feti saranno dei manufatti studiati appositamente per ottimizzare gli spazi: tutti questi manufatti sono brevetti a modello d’uso contenuti nel cosiddetto brevetto di “cimitero smart” di proprietà dell’impresa Dugoni, studiato per le azioni green Agenda Onu 2030 e nei processi di rigenerazione urbana per le Smart City.

“Pur nella consapevolezza che questo sia un argomento eticamente divisivo – afferma il vicesindaco Camilla Nizzoli -, nel pieno rispetto della legge e riconoscendo laicità dello stato, la nostra è una scelta di civiltà che supera l’ideologia, garantendo uno spazio per il dolore di quelle madri e di quei genitori che non hanno mai potuto vedere e abbracciare il loro bambino, e allo stesso tempo ribadisce quanto sia preziosa la vita fin dal suo concepimento”.