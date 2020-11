Questo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fondazza a Budrio per il salvataggio di tre caprioli rimasti intrappolati lungo le sponde del canale Emiliano Romagnolo. Sul posto una squadra e il nucleo sommozzatori. Due animali sono riusciti a risalire le sponde, grazie anche ad alcuni passanti che hanno supportato l’azione del personale del 115, indirizzando i caprioli verso una zona più agevole per riguadagnare il suolo. Uno è rimasto in acqua ed è stato necessario recuperarlo direttamente. Un sommozzatore si è tuffato nel canale e ha riportato a terra l’animale. Tutti e tre salvi, sono stati rilasciati immediatamente in natura.



