Manutenzione programmata in vista per la rete idrica in area Campo Volo: giovedì 19 novembre dalle ore 7 alle 18 sono previsti lavori sulla dorsale adduttrice in area Campo Volo di Reggio Emilia. La tubazione oggetto degli interventi è di grande portata (500 mm di diametro) a servizio della zona Nord/Est: per consentire i lavori l’erogazione proveniente dalla dorsale verrà interrotta e le zone interessate verranno alimentate tramite interconnessioni. Per questo motivo si avranno cali di pressione in area Nord/Est della città di Reggio per tutta la durata dei lavori nelle seguenti zone:

1. Zona industriale lungo Crostolo

2. Zona industriale Mancasale Sud

3. Zona compresa tra Via Adua e Aeroporto

4. Località Gavassa

Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, anche in caso di riduzione della portata, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.