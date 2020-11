Sereno o poco nuvoloso con foschie e banchi di nebbia in pianura, più intensi lungo l’asta del Po del settore centro-occidentale. Dissolvimento nelle ore centrali della giornata ed in nuova formazione dopo il tramonto. Temperature: minime pressochè stazionarie, comprese tra 5/6 °C dei capoluoghi emiliani; con valori localmente anche più bassi sulle aree aperte extraurbane, e 6/8°C lungo la costa; massime comprese tra 12°C e 13°C in pianura. Venti: deboli prevalentemente dai quadranti settentrionali. Mare: mosso con moto ondoso in progressiva attenuazione.

(Arpae)