Ignoti ladri, nel pomeriggio di ieri previa effrazione della porta di ingresso, si sono introdotti nel magazzino di un caseificio in via Malpasso a Valestra di Carpineti asportando, stando ai primi controlli ancora in corso di esatto inventario, circa 100 forme di Parmigiano Reggiano. I danni, ammontanti a svariate migliaia di euro, sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Carpineti, intervenuti questa mattina su input della centrale operativa del comando provinciale di Reggio Emilia, hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato.



