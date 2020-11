La sera di giovedì 19 novembre il Torrione di Castelnuovo si illuminerà di viola nella giornata mondiale sul tumore al pancreas. Il Comune di Castelnuovo Rangone aderisce all’iniziativa “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, campagna promossa dall’Associazione Nastro Viola, per sensibilizzare l’opinione pubblica su sintomi e fattori di rischio, e aumentare la consapevolezza su una patologia che in Italia colpisce ogni anno 14 mila persone.

Con questo segno l’Amministrazione comunale vuole ribadire, anche in un momento nel quale gran parte dell’attenzione è rivolta a contrastare la pandemia, il valore della prevenzione e della diagnosi precoce, specialmente per una malattia come il tumore al pancreas, che nella fase iniziale non si manifesta o i cui sintomi non sono abbastanza specifici da suscitare il sospetto di una neoplasia.