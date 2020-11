E’ stato approvato il bando per aiutare le associazioni e le società sportive del territorio in riferimento all’anno 2020. Si tratta del bando annuale volto al sostegno dell’attività ordinaria svolta durante il corso dell’anno. Il perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta dal dilagare dei contagi da Covid-19 e le ulteriori disposizioni restrittive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con i D.P.C.M. del 24 Ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, che hanno visto la sospensione dell’attività sportiva (ad eccezione di quella di livello nazionale) e la chiusura delle palestre, ha portato il Comune a riformulare alcuni criteri di assegnazione delle risorse.

Si è valutata la necessità di sostenere economicamente le associazioni e le società fortemente danneggiate dalla sospensione della pratica sportiva e sono quindi stati inseriti alcuni criteri specifici a cui saranno assegnati punteggi rilevanti. Tra questi figurano le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e igienizzazione delle strutture e delle attrezzature sportive in virtù delle prescrizioni sanitarie per l’adeguamento ai protocolli emanati per contrastare la diffusione del Covid-19 e le difficoltà economiche che hanno comportato disequilibri di Bilancio nel 2020.

“Sono due le principali novità del Bando 2020: incrementiamo del 50% il budget a disposizione e adottiamo criteri specifici riferiti all’emergenza Covid. – spiega l’assessore allo sport Daniele Menozzi – Il mondo dello sport vive le stesse difficoltà e criticità di tanti altri settori, che rischiano di non superare la crisi derivante dalla chiusura delle attività sportive. Lo sport è innanzitutto socializzazione e benessere per chi lo pratica, soprattutto per i settori giovanili. Vogliamo contribuire al massimo delle nostre possibilità a garantire la ripartenza per le nostre società del territorio”.

Le richieste potranno essere presentate consegnando la modulistica, scaricabile dal sito del Comune di Albinea, entro e non oltre le 13 del 25 gennaio 2021, all’Ufficio Protocollo.

Per informazioni contattare l’ufficio Sport o la Biblioteca Comunale (biblioteca@comune.albinea.re.it – 0522 590261)