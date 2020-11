Nuove linee elettriche, più resistenti agli eventi metereologici e più sostenibili e innovative per un servizio elettrico affidabile, continuativo e di qualità.

I tecnici di E-Distribuzione (società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione) effettueranno domani un ulteriore step ai lavori di potenziamento della rete elettrica nel comune di Scandiano nell’ambito del Progetto Resilienza, finalizzato a migliorare la qualità del servizio per migliaia di Clienti. In particolare, in località Fellegara, sarà posato e messo in esercizio un nuovo cavo aereo elicord, isolato rispetto agli agenti esterni che renderà più resistente la linea elettrica di alimentazione del centro abitato. Contemporaneamente proseguiranno gli interventi per l’attivazione di nuovi cavi elettrici sotterranei posati durante l’estate.

Oltre alla resilienza della rete si punta anche all’innovazione tecnologica ed alla digitalizzazione: grazie all’automazione e al telecontrollo di una cabina elettrica che alimenta Fellegara, sarà possibile intervenire in tempo reale, da remoto al fine di ridurre i tempi di ripristino del servizio in caso di eventuali guasti.

La nuova linea sarà in grado di garantire una maggiore continuità del servizio elettrico a diverse centinaia di clienti che vivono nelle località Fellagara. Il piano di lavori comporterà una interruzione programmata del servizio elettrico nel comune di Scandiano per domani 18 novembre dalle ore 8:30 alle ore 16. Tutti i clienti sono stati informati attraverso affissioni di volantini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

Anche l’Amministrazione comunale di Scandiano è stata informata riguardo alle importanti attività in corso e alla necessità di procedere con una temporanea interruzione del servizio elettrico per consentire un ulteriore avanzamento dei lavori di attivazione dei nuovi impianti elettrici.

E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.