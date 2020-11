Ottime notizie in casa Green Warriors Sassuolo dopo l’ultima tornata di tamponi molecolari di controllo effettuata lo scorso 13 novembre.

Gli esiti dei tamponi hanno infatti evidenziato che tutte le cinque atlete neroverdi in precedenza positive sono ora negative. Restano in isolamento invece due membri dello staff che ancora non si sono negativizzati.

Tutte le atlete inizieranno quindi la prassi presso la medicina dello sport per riprendere gli allenamenti.