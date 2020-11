Nonostante l’essere in Zona Arancione non lo preveda espressamente, l’Amministrazione comunale rimanda a data da destinarsi la quarta tappa del Plogging fioranese. Le partecipate camminate in aree verdi, con annessa raccolta di microrifiuti, stavano prendendo piede sul territorio, grazie ai tre appuntamenti precedenti che si sono svolti rispettivamente a Spezzano, Fiorano centro e Ubersetto. La successiva sarebbe dovuta avvenire nella frazione di Nirano.

La decisione è stata presa a maggiore salvaguardia della salute pubblica e dei cittadini. “Ci rincresce aver fatto questa scelta – afferma l’assessore Monica Lusetti – ma dobbiamo essere molto cauti, e lanciare il messaggio che occorre rimandare tutte le attività fortemente sconsigliate ed evitare gli spostamenti non strettamente necessari anche all’interno del proprio Comune. Il numero dei partecipanti a questa attività stava crescendo e numerosi cittadini ci avevano comunicato di voler aderire. Se da un lato io ne sia felice e orgogliosa, dall’altro è proprio l’alta partecipazione che ci ha spinti a sospendere. Ringrazio vivamente tutti i cittadini che hanno dimostrato e continuano a dimostrare un forte senso civico: deve essere di tutti l’impegno a contrastare la diffusione del virus e come Amministrazione abbiamo il dovere di essere i primi”.