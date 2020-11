Riparte da domani, 17 novembre, il servizio di prestito alla Biblioteca comunale “Raffaele Crovi” di Castelnovo, ma esclusivamente con la modalità della prenotazione. Infatti A seguito del Dpcm del 3 novembre, la Biblioteca è chiusa al pubblico, ma nonostante la chiusura delle porte non mancheranno per gli utenti libri e i materiali che possono essere messi a disposizione con modalità pienamente rispettose delle disposizioni anti Covid.

Da martedì quindi si potranno prenotare i documenti per il prestito con le seguenti modalità: telefonicamente al numero 0522 610204; via email all’indirizzo biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it; dal catalogo on line https://opac.provincia.re.it/opac/.do. Una volta prenotati sarà possibile passare a ritirare i materiali direttamente presso la biblioteca, in via Roma 4: saranno posizionati in un box a piano terra, in un sacchetto con sopra scritto il nome dell’utente che li ha prenotati. Andranno ritirati entro due giorni dalla richiesta di prenotazione, diversamente torneranno ad essere messi a disposizione del pubblico.

Si potranno anche restituire i documenti presi in prestito, sempre lasciandoli in un box a piano terra.

I servizi di ritiro e restituzione saranno attivi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, mentre il sabato mattina sarà possibile solo ritirare i materiali previo accordo telefonico con il personale.

Ricordiamo che tutti i materiali della biblioteca sono stati sanificati prima di renderli di nuovo disponibili al prestito, quindi sono assolutamente sicuri.

Sono inoltre sempre attivi e gratuiti i servizi di Emilib – Emilia Digital Library, la biblioteca digitale per tutti, per il prestito di ebook, di audiolibri e la consultazione di quotidiani e periodici di tutto il mondo.

Per attivarli contattare la biblioteca. Per ogni informazione è possibile chiamare la Biblioteca Crovi allo stesso numero per le prenotazioni: 0522 610204.