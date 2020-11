Il Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche, nella giornata di sabato ha effettuato verifiche a tutela della salute pubblica in relazione alla normativa anti contagio Covid-19, con particolare attenzione alla prevenzione di eventuali assembramenti all’ingresso o all’interno di queste strutture di vendita segnalate nei giorni scorsi.

Verifiche sono state effettuate presso l’ECU di Vezzano e Montecavolo; i CONAD di Montecavolo e di Albinea e il SIGMA Quattro Castella.

I controlli effettuati sabato 14 novembre, giorno nel quale è entrava in vigore l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, nonché giorno immediatamente precedente il passaggio a zona ARANCIONE della nostra regione, hanno rilevato il rispetto della normativa in essere, grazie alla sensibilizzazione effettuata direttamente nei confronti dei titolari delle medie e grandi strutture presenti sul territorio dell’Unione Colline Matildiche da parte delle Amministrazioni Comunali di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo nonché dal Comando della Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche.

E’ da segnalare la sostanziale sintonia che si è creata, con particolare riferimento alle problematiche correlate con l’emergenza pandemica in essere, tra la Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche e le Associazioni di categoria dei Commercianti Confesercenti e Confcommercio-ASCOM di zona con le quali è in essere una proficua sinergia che ha permesso di individuare e perseguire strategie comuni per contemperare le esigenze del settore commerciale con quelle dei clienti all’interno della normativa vigente e delle indicazioni dei Sindaci.

Le medie e grandi strutture di vendita di prodotti NON ALIMENTARI verificate sul territorio nella giornata di sabato sono risultate regolarmente chiuse come previsto dalla normativa Regionale.