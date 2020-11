Sereno o poco nuvoloso con nebbie in pianura lungo il Po e nelle vallate interne in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime in diminuzione, comprese tra 7 e 10 gradi nei capoluoghi, qualche grado in meno in aree aperte extraurbane; massime stazionarie comprese tra 12 e 14 gradi. Venti: deboli nord-occidentali nell’entroterra, deboli-moderati da nord, nord-est lungo costa e sul mare. Mare: mosso, localmente molto mosso; moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata.

(Arpae)