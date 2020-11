La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino ghanese di 30 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Transitando all’interno del parco Pertini, una pattuglia della Squadra Volante ha notato due soggetti dall’atteggiamento sospetto. Mentre uno si è allontanato in direzione centro, l’altro si è portato dietro una siepe dove è stato sorpreso alle spalle dagli agenti mentre prelevava un involucro nascosto tra i rami.

All’interno vi erano ben 11 pacchetti di plastica contenenti infiorescenze e foglie vegetali, che per composizione, colore ed odore erano riconducibili a sostanza stupefacente del tipo marijuana, come confermato da successiva prova narcotest. Un’altra bustina identica è stata trovata nel marsupio in possesso dello straniero.

Durante il controllo, il telefono cellulare dello straniero non ha mai smesso di suonare, riportando una serie di numeri di telefono non registrati, prova evidente di un notevole giro di clienti.

Il 30enne, gravato da precedenti penali e di Polizia per reati in materia di stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo.