A partire dal 18 novembre, per conto di Heratech Srl, verranno compiuti diversi lavori sul territorio comunale di Fiorano Modenese, e questo comporterà la modifica della viabilità di specifiche zone in determinate giornate.

A causa dello spostamento di un contatore gas, in via Danubio 40 è ordinato il restringimento della sede stradale, con senso unico alternato, nella giornata di mercoledì 18 novembre, dalle ore 8 alle ore 18.

A seguire, per lavori sulla rete gas, è previsto il restringimento stradale in via Mattei 1, con senso unico alternato regolato da movieri, nella giornata di giovedì 19 novembre, dalle ore 8 alle ore 18.

Per un nuovo allacciamento idrico, è stato disposto inoltre il restringimento stradale di via Cappucchiera, con senso unico alternato regolato da movieri, nella giornata di venerdì 20 novembre. Anche questa ordinanza avrà effetto dalle ore 8 alle ore 18.

Infine, per ulteriori lavori sia sulla rete idrica che su quella gas, è stata concessa la modifica della viabilità in via Fiandri. La variazione prevede il restringimento stradale, con istituzione di senso unico alternato, e il divieto di sosta con rimozione forzata, di fronte al civico 18 e all’area di parcheggio. Tale ordinanza avrà effetto dalle ore 8.00 del 23 novembre alle ore 18.00 del 24 novembre 2020.