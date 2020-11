Il Mabic compie nove anni e regala un libro ai propri utenti. Dal 17 al 21 novembre, in occasione del nono anniversario dell’apertura, la Biblioteca Mabic omaggia i propri iscritti – adulti , bambini e ragazzi – con un libro a sorpresa (fino ad esaurimento).

In queste settimane la biblioteca è chiusa al pubblico secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM in materia di emergenza sanitaria, ma il legame con i cittadini rimane anche grazie a questa iniziativa che vuole festeggiare l’importanza del Mabic come spazio vitale per la comunità.

“Il compleanno della biblioteca Mabic ha rappresentato in questi anni la volontà di rendere quel luogo il centro della socializzazione culturale e della promozione della lettura”, afferma l’assessore alla cultura Mariaelena Mililli. “Soprattutto in questo momento vogliamo continuare a ricordare alla cittadinanza l’importanza di leggere e di continuare ad essere una comunità attenta ai valori della cultura perché la conoscenza è lo strumento che può aiutarci a superare le difficoltà, piccole o grandi, della vita. Dopo il prestito dei libri nella modalità take-away abbiamo trovato un modo per celebrare comunque questo evento simbolo: i cittadini di Maranello iscritti alla biblioteca potranno ritirare un pacchetto regalo al cui interno ci sarà un libro. Vogliamo continuare a contagiarci di bellezza e di cultura”.

I libri in omaggio possono essere ritirati in sicurezza all’URP in Piazza Libertà 33 dove ci si potrà presentare muniti della tessera di iscrizione al Mabic il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, il mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30. Negli stessi giorni e orari è operativo il prestito con la formula “take away (libri da asporto)”, per assicurare ai lettori di poter accedere in sicurezza al prestito: si possono prenotare i libri sul portale Bibliomo tramite accesso al proprio profilo personale oppure chiamando la biblioteca al n. 0536.240028 o inviando una mail a biblio.maranello@comune.maranello.mo.it.

Una volta effettuata la richiesta, il personale verificherà la disponibilità e invierà la conferma della prenotazione a nome del tesserato che potrà ritirare i testi presso l’URP del Comune dal giorno successivo alla conferma ed entro i cinque giorni seguenti.