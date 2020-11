1 arrestato, 27 identificati, 2.650 persone controllate, 38 violazioni amministrative di cui 12 in materia di sicurezza ferroviaria elevate e 47 veicoli controllati. Sono questi i risultati dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria dell’Emilia Romagna nella settimana appena trascorsa, che ha visto impegnati sull’intero territorio regionale centinaia di operatori della Specialità, sia in uniforme che in abiti civili che hanno vigilato sulla sicurezza dei viaggiatori presenti nelle principali stazioni e a bordo dei treni.

A Parma gli operatori Polfer hanno arrestato una 28enne nigeriana per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La donna, alla richiesta dei documenti di identità, ha mostrato un comportamento scontroso e agitato, tanto da indurre gli agenti ad approfondire il controllo. Nella borsa della viaggiatrice sono stati rinvenuti 10 involucri di cellophane contenenti una sostanza pastosa di colore marrone che, da successivi esami di laboratorio, è risultata essere circa un chilogrammo di sostanza stupefacente tipo marijuana, che è stata sottoposta a sequestro.

Le denunce sono relative a reati quali tentato furto, detenzione di sostanza stupefacente, false attestazioni sull’identità personale, rifiuto di fornire le proprie generalità e violazione delle norme riguardanti il soggiorno degli stranieri in Italia.

Nel corso della settimana, sotto il coordinamento a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno, è stata effettuata anche una nuova operazione denominata “Action Week Merci Pericolose”, servizio mirato a vigilare sul rispetto e l’applicazione delle disposizioni concernenti la movimentazione delle merci pericolose nelle diverse fasi del trasporto, alla regolarità della documentazione allegata, alla sosta e scarico della merce all’interno dello scalo ferroviario, secondo le prescrizioni vigenti.

Durante il servizio sono stati controllati nei vari scali della regione numerosi convogli trasportanti merci pericolose all’esito dei quali sono stati contestati 4 verbali per un totale di 13.000 euro di sanzioni elevate.