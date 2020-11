E’ stata completata la segnaletica, orizzontale e verticale, nel tratto di via Marx fra l’incrocio con via Biondo e quello con via Ugo da Carpi, prevista dal piano della Giunta per la Rete di Mobilità d’Emergenza post-Covid. L’Amministrazione comunale invita pertanto gli utenti della strada a prestare attenzione alla nuova viabilità e a rispettarne la relativa segnaletica.

In particolare, è stata tracciata una pista ciclabile in entrambe le corsie di marcia, sono state create “case avanzate” per biciclette sotto ai due semafori, realizzato un nuovo attraversamento pedonale a metà strada fra i due incroci (davanti alla farmacia), e sul lato dello stadio sono stati creati undici stalli per parcheggio a rotazione (disco orario), più uno riservato ai disabili.

Spiega l’Assessore alla Mobilità Marco Truzzi: «A Carpi stiamo assistendo a un cambio di abitudini radicale, le ciclabili di emergenza stanno rincorrendo questa trasformazione. Questo intervento è un tassello dei 21 km di rete di mobilità di emergenza, e fa parte dell’asse di 3,4 km che inizia in via Sigonio e, attraversando il sottopasso ciclabile di via dell’Industria, termina nel cuore dell’area industriale con le nuove corsie ciclabili in via Nuova Ponente. Gli undici nuovi stalli a rotazione sostituiranno i sette precedenti a servizio delle attività commerciali di giorno e disponibili per i residenti la sera. Non solo abbiamo aumentato i posti a rotazione, ma è dimostrato che le piccole attività commerciali “di vicinato” sono i maggiori beneficiari di una città più ciclabile, perché chi viaggia sulle due ruote fa acquisti più piccoli e più frequenti quindi le preferisce ai grandi centri commerciali. Una ciclabile di cui godranno non solo i residenti, ma tutti coloro che devono attraversare la città velocemente per andare al lavoro o a scuola».