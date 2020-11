Appuntamento da non perdere domani, martedì 17 novembre, sulla pagina FB ufficiale del Comune di Castelfranco Emilia. In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità si terrà infatti un importante approfondimento in diretta, a partire dalle 18.30, che vedrà protagonisti, insieme al Sindaco Giovanni Gargano e all’Assessore alle Politiche Giovanili e all’inclusione sociale Valentina Graziosi, due ospiti molto importanti, da sempre impegnati in primissima linea nel mondo della neonatologia: il Professor Fabrizio Ferrari, già Primario della Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Modena nonché tra i ricercatori più importanti a livello mondiale (con una vita e una carriera divise tra Modena, Cambridge e Boston), e Giovanna Cuomo, Caposala e Coordinatrice Infermieristica dello stesso reparto, al settimo piano del nosocomio modenese.

“Oggi più che mai – ha dichiarato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano – è dovere delle Istituzioni offrire occasioni di incontro tra professionisti della salute e cittadinanza. Nell’epoca delle fake news, è necessario che anche il Comune contribuisca concretamente nel portare la scienza a casa di cittadine e cittadini. Nello specifico, parlare di prematurità ci consente di informare, ma anche di essere fattivamente vicini alle famiglie che hanno vissuto questa esperienza così diffusa e complessa”.

Durante l’iniziativa sarà possibile porre domande ai due ospiti che, nel limite del possibile e nell’alveo della durata complessiva di questo focus on-line (che terminerà alle 19.15), risponderanno in tempo reale alle persone collegate in diretta.