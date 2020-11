Unioncamere e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna offrono alle imprese del territorio un servizio personalizzato gratuito finalizzato all’identificazione di interventi, azioni, procedure e comportamenti atti a migliorare le prestazioni aziendali in tema ambientale, anche in un’ottica di riconversione sostenibile, e adempiere correttamente a tutti gli obblighi normativi.

Il supporto prevede delle interviste ai referenti aziendali in modalità virtuale, che saranno realizzate entro dicembre 2020, allo scopo di analizzare i bisogni dell’impresa, identificare i punti di forza e di debolezza oltre alle aree di miglioramento rispetto all’applicazione della normativa vigente e all’avvio di percorsi di economia circolare e sostenibilità ambientale.

A seguito dei colloqui, le imprese coinvolte riceveranno dei report personalizzati contenenti suggerimenti operativi per migliorare le performance aziendali ed eventuali azioni necessarie per conformarsi alla normativa vigente. Saranno inoltre supportate per verificare la corretta applicazione delle indicazioni fornite.

Raccolta di adesioni e candidature entro venerdì 20 novembre per usufruire del servizio gratuitamente.

Info: Unioncamere Emilia-Romagna, Laura Bertella, tel. 051 6377045, e-mail laura.bertella@rer.camcom.it