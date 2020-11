Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto con foschie anche dense; precipitazioni diffuse, deboli in pianura, piu’ consistenti sui rilievi, in spostamento da ovest verso la costa. Dal pomeriggio esaurimento delle piogge ad iniziare dal piacentino-parmense e successiva attenuazione anche della nuvolosità. In serata residui fenomeni solo su riminese. Nella notte nuova formazione di foschie e nebbie nelle aree di pianura adiacenti al Po.

Temperature: minime stazionarie ,comprese tra 11°C e 13°C, poca escursione termica giornaliera con valori massimi tra 12 e 15°C.

Venti: deboli variabili tendenti a ruotare da nord e a rinforzare sul settore centro-orientale della regione nel pomeriggio; diverranno moderati nord-orientali sul mare e lungo la fascia costiera dalla sera.

Mare: poco mosso, aumento del moto ondoso dal pomeriggio; localmente molto mosso al largo in serata.

(Arpae)