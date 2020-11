Ieri alle 23.30 a Finale Emilia, una pattuglia della locale stazione ha sanzionato in violazione art.1 co 3 DPCM 3 novembre 2020 un uomo ed una donna di nazionalità rumena residenti nel reggiano, poiché sorpresi in giro a bordo della loro autovettura senza giustificato motivo. A San Felice sul Panaro, stamane poco prima delle 6:00, una pattuglia di quella stazione ha sanzionato un giovane residente in Cavezzo, poiché sorpreso in comune diverso, senza giustificato motivo.



