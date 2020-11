Dopo la delusione della qualifica Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono stati protagonisti di una gara da leoni che, insieme a strategie sempre azzeccate, hanno permesso al tedesco di salire sul terzo gradino del podio davanti al compagno di squadra in quello che è il miglior risultato complessivo della stagione.

Finale. Negli ultimi giri, con Lewis Hamilton al comando, i due piloti della Scuderia si sono avvicinati forti di un gran ritmo alla Racing Point di Sergio Perez, che occupava la seconda posizione. I due, con Charles che si trovava davanti a Sebastian, sono piombati sul pilota messicano nella tornata conclusiva. Perez ha commesso un errore in curva 11 e Charles è riuscito a sorpassarlo, ma il pilota della Racing Point si è messo in scia alla SF1000 e ha tentato il controsorpasso. Leclerc a quel punto ha cercato di difendersi in frenata ma è finito lungo in curva 12. Sebastian ha approfittato della bagarre per superare il compagno di squadra ed è passato sul traguardo ad appena tre decimi da Perez. Charles si è classificato quarto. I 27 punti raccolti oggi lasciano la Scuderia Ferrari al sesto posto nella classifica Costruttori ma il terzo posto ora dista 24 lunghezze.