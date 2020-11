Italia-Polonia 2-0 nella partita del gruppo A di Nations League, giocata questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Con questo successo gli azzurri vanno in testa al girone, con 9 punti.

Le reti al 27mo di Jorginho su rigore e all’84mo di Domenico Berardi su passaggio di Insigne.

Dopo la partita di stasera contro la Polonia, la Nazionale di Roberto Mancini (oggi sostituito da Alberico Evani) tornera’ in campo mercoledi’ 18 novembre allo ‘Stadio Grbavica’ di Sarajevo per affrontare la Bosnia, per il sesto e ultimo turno del gruppo A di Nations League.