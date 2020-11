Nella serata di ieri, nel corso di un servizio congiunto Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale, finalizzato a verificare l’osservanza delle misure per il contenimento della diffusione della pandemia da COVID 19, è stata accertata all’interno di un esercizio commerciale, di soli 40 mq, ubicato in via Gramsci, la presenza di cinque persone, che di fatto creavano un assembramento, in violazione delle disposizioni previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

Al titolare della licenza è stata comminata la sanzione ex art. 4, comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, per mancato rispetto delle misure di contenimento, con la prevista chiusura del locale per la durata di cinque giorni.

Il negozio etnico era già stato sottoposto a tre chiusure, per complessivi 16 giorni, a seguito di violazioni della normativa anti-Covid, accertate dalla Polizia Locale il 21 marzo, il 28 giugno e l’11 luglio scorsi.

Sempre nel corso del servizio, sono state comminate altre due sanzioni ex art. 4, comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n.19, nei confronti del presidente di un centro culturale e del titolare di una barbieria di via Emilia Ovest, il primo per mancato rispetto degli orari di chiusura e il secondo per accertata presenza nell’esercizio di un numero di avventori superiore a quello consentito.