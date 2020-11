Ieri sera, nell’ambito dei controlli espletati dall’arma dei Carabinieri nella provincia di Modena sul rispetto delle norme anti-contagio, sono state verificate le regolarità nella chiusura degli esercizi di ristorazione nell’ambito del Comune di Carpi e sono state elevate sei sanzioni amministrative per violazione delle misure di contenimento nei comuni di Concordia sulla secchia e Medolla.

In particolare, a Medolla tre giovani tra i 17 e i 20 anni sono stati sorpresi e sanzionati in giro a piedi senza i dispositivi di protezione, poco prima delle 22. A Medolla invece, alle 2.40 della notte sulla via Statale, è stata fermata e controllata un’autovettura con abbordo tre italiani, tra i 27 e i 37 anni, in giro senza giustificato motivo.