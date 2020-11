I Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme anti-Covid hanno proceduto, al controllo ed ispezione igienico sanitaria di alcuni supermercati ricadenti nell’area della bassa reggiana con il fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative e quelle concernenti l’osservanza delle norme anti-Covid.

In un supermercato oggetto dei controlli gli operanti hanno accertato irregolarità. In particolare nel corso dell’ispezione i militari hanno riscontrato inosservanza delle disposizioni atte al contenimento del contagio covid-19 relativamente alla mancata esposizione delle indicazioni obbligatorie da fornire all’utenza. Inoltre nello stesso supermercato sono stati sequestrati kg. 100 circa di prodotti alimentari vari (prodotti da forno, carnei, caseari e condimenti), decorsi di validità e riscontrate carenze igienico sanitarie all’interno della cella frigo e del deposito alimenti. Per tali violazioni il legale rappresentante del supermercato è stato sanzionato con multe per oltre 13.000 euro. Il valore degli alimenti sottoposti a sequestro amministrativo ammonta a circa 2.000 euro.