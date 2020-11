Mercati in sicurezza sul territorio comunale: l’amministrazione comunale ha predisposto il piano che permetterà lo svolgimento dei mercati con una serie di indicazioni operative nel rispetto di quanto prescritto dall’ordinanza regionale emessa nei giorni scorsi. Norme che permetteranno il regolare svolgimento delle attività all’aperto già a partire da lunedì 16 novembre, con il mercato in Piazza Toscanini a Pozza, garantendo così agli ambulanti di continuare a lavorare.

L’amministrazione comunale sta inoltre predisponendo un piano apposito per il mercato del mercoledì a Maranello, che coinvolge un’area più estesa (la centrale Piazza Libertà e Via Stradi) e un maggiore numero di banchi. Un documento su cui il Comune sta lavorando e che sarà operativo entro le prossime quarantotto ore, in tempo per lo svolgimento del mercato del capoluogo nella giornata di mercoledì 18 novembre.

Il piano prevede per tutti i mercati all’aperto sul territorio (lunedì a Pozza, mercoledì a Maranello, venerdì a Gorzano) l’adozione delle misure di sicurezza previste dalla Regione, come la perimetrazione delle aree con apposite transenne, la presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita, la presenza di personale di sorveglianza che verifichi l’opportuno distanziamento tra chi frequenta il mercato.

In accordo con la Regione, per il mercato di Maranello sono stati previsti punti di ingresso e uscita diversificati lungo tutta l’area del mercato, proprio per ridurre al minimo la possibilità di assembramenti tra le persone. Saranno inoltre applicate le misure anticovid già previste dai protocolli emanati nei mesi scorsi (distanziamento, obbligo di mascherina e igiene delle mani).