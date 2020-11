I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna e della Compagnia Bologna Centro hanno eseguito quattro arresti e due denunce durante i servizi di controllo del territorio. In particolare i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 40enne olandese per evasione dagli arresti domiciliari e rapina.

L’uomo è stato arrestato dai militari per essersi allontanato dagli arresti domiciliari e aver aggredito gli addetti alla sicurezza del “Centro San Ruffillo” di Via Amilcare Ponchielli che lo avevano visto rubare un paio di occhiali da sole; arrestato anche un 43enne italiano, senza fissa dimora, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari. L’uomo, già sottoposto alla misura del divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna, come conseguenza di una resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali, perpetrate il mese scorso davanti a un centro commerciale di via Fioravanti, è stato arrestato dai militari e tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Denunciato un 28enne polacco per aver opposto resistenza ai militari intervenuti per sedare una lite familiare. Durante l’intervento, un Carabiniere è stato raggiunto da un pugno al volto che il giovane gli aveva sferrato perché non voleva farsi identificare. Soccorso dai sanitari del 118, il militare ha ricevuto 25 giorni di prognosi.

Invece i Carabinieri della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 45enne italiano in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per tentato omicidio, è stato arrestato dai militari e tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Arrestato anche un 46enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è finito in manette durante una perquisizione domiciliare eseguita dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna, finalizzata al contrasto del traffico di droga nel Quartiere Bologna San Donato-San Vitale. L’uomo è stato trovato in possesso di una quarantina di grammi di droga (hashish e marijuana) e del materiale adatto al confezionamento della sostanza stupefacente.

Denunciato infine un 58enne italiano per violenza e minaccia a un pubblico ufficiale. L’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha aggredito verbalmente i Carabinieri della Stazione Bologna Navile che erano andati a casa sua per un controllo di routine, assieme ai militari del 121° Reggimento Artiglieria Contraerea “Ravenna” con cui stavano controllando il territorio nel contesto di “Operazione Strade Sicure”. Durante le verifiche finalizzate ad accertare l’osservanza delle prescrizioni imposte dall’organo giudicante, il 58enne si è infuriato con gli operanti quando si sono accorti che lo stesso nascondeva una donna sotto il letto. Invitata a uscire, la donna, è stata identificata in una 42enne italiana.