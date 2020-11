Chi ha acquistato i biglietti per gli spettacoli teatrali previsti in novembre al Comunale, poi annullati per i provvedimenti contro la diffusione del COVID-19, riceverà in questi giorni dal teatro un messaggio di posta elettronica con le istruzioni per richiedere il voucher di rimborso dei biglietti in questione.

In particolare, lo spettatore dovrà compilare il modulo ricevuto, inserendo i dati necessari all’emissione del voucher, poi rimandarlo sempre via e-mail entro il 30 novembre, allegando la scansione dei biglietti; in alternativa alla scansione, i biglietti possono essere restituiti in originale all’ufficio “InCarpi” (attualmente nella Torre dell’Uccelliera, piazza dei Martiri, ore 10-18 dal giovedì al sabato compresi). Il voucher sarà poi emesso entro Dicembre 2020, e utilizzabile per futuro acquisto di biglietti.

Per informazioni, si può chiamare dal lunedì al venerdì, al mattino, uno di questi numeri: 059649226 o 059649227.