SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda in finale al “Sofia Open”, Atp 250 dotato di un montepremi di 325.615 euro che si sta disputando sul veloce indoor dell’Arena Armeec della capitale della Bulgaria. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 44 Atp, ha sconfitto in semifinale il francese Adrian Mannarino, testa di serie numero 5, con il punteggio di 6-3 7-5. Per l’altoatesino è la prima finale Atp della carriera.

(ITALPRESS).